أخبار الهلال اليوم | مالكوم يستعد لنهائي السوبر .. وتجربة نيمار بعيدًا عن كرة القدم

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2024.

مالكوم يبدأ الاستعداد لنهائي كأس الدرعية للسوبر

كشفت صحيفة "الرياضية" عن التحاق النجم البرازيلي مالكوم فيليب لمعسكر الفريق اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة نهائي كأس السوبر السعودي، بعدما صعد الهلال على حساب الأهلي.

وأضافت الصحيفة أن مالكوم سيتدرب مع الهلال اليوم الأربعاء، في مقر النادي، من أجل الاستعداد لنهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

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وسيتحدد الطرف الثاني لنهائي السوبر، بعد مواجهة الهلال والتعاون مساء اليوم، بنصف نهائي البطولة.

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