كأس السوبر | "لا تأمن الهلال حتى النهاية" .. تجميد علي البليهي أصبح قريبًا وركلات الجزاء تحبط خدعة يايسله الناجحة

الأهلي يخسر أولى بطولات الموسم الجديد بـ"سيناريو صعب" للغاية..

"لا تأمن الهلال حتى إطلاق صافرة النهاية".. حقيقة أثبتها نجوم الفريق الأزرق مجددًا؛ وهذه المرة في كلاسيكو السعودية الكبير أمام الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء.

الأهلي تقدم بهدف مقابل لا شيء على الهلال، في الدقيقة 66 ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي، للموسم الرياضي 2024-2025، بواسطة نجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو.

وأهدر الفريق الأهلاوي فرصة قتل المباراة نهائيًا، في أكثر من لقطة؛ ليعود الزعيم الهلالي كـ"عادته" في الدقيقة الأخيرة؛ حيث أدرك التعادل عن طريق مهاجمه الصربي الكبير أليكساندر ميتروفيتش.

بهذا التعادل.. وصل الكلاسيكو إلى ركلات الجزاء الترجيحية، والتي ابتسمت لمصلحة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وبنتيجة أربعة أهداف مقابل واحد؛ ليتأهل رسميًا إلى نهائي كأس السوبر السعودي، للموسم الرياضي الحالي.

وينتظر الهلال في المباراة النهائية من البطولة، "الفائز" من القمة النارية التي ستجمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع نظيره التعاون، مساء غدٍ الأربعاء.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الهلال على الأهلي في الكلاسيكو السعودي الكبير..