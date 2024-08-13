فيديو | نجح في اللعب على معنوياتهم .. ياسين بونو يستفز لاعبي الأهلي أثناء ترجيحيات السوبر

المغربي يعرف من أين تؤكل الكتف في تلك الظروف..

لأن الروح المعنوية تلعب دورًا مهمًا في الانتصارات، عمل المغربي ياسين بونو؛ حارس مرمى الهلال السعودي، على التأثير على لاعبي الأهلي خلال ركلات الترجيح بكأس الدرعية للسوبر السعودي.

الزعيم عبر للنهائي بعد الفوز أمام الراقي بنتيجة (4-1) في ركلات الترجيح، إذ انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ضمن دور نصف النهائي.

وتألق أسد الأطلس في ركلات الترجيح، إذ تصدى لركلة جابري فيجا، ليلعب دورًا مهمًا في منح الأفضلية لفريقه، قبل أن يطيح روجير إيبانيز بركلته فوق العارضة.

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اللافت للنظر هو ما فعله بونو بعد تصديه لركلة فيجا، إذ قام بالنظر للاعبي الأهلي مرددًا "Ciao" وهي الكلمة الإيطالية، التي تعني "وداعًا" باللغة العربية.

ويبدو أن إيبانيز قد تأثر بالفعل باستفزاز المغربي لزملائه، فأضاع ركلته بعد تلك اللقطة مباشرةً.

يذكر أن الهلال ينتظر في النهائي المقرر له 17 من أغسطس الجاري، الفائز من مواجهة النصر والتعاون؛ المنتظر إقامتها اليوم الأربعاء.