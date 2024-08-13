فيديو | الهلال لا يموت .. الأهلي يودع كأس السوبر بلدغة في الوقت القاتل

الهلال ينتظر الفائز من مواجهة النصر والتعاون في نهائي السوبر..

خطف الهلال بطاقة التأهل لنهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي بعد الفوز أمام الأهلي في ركلات الترجيح (4-1)، إذ انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

شوط المباراة الأول هو شوط الحارسين، فقد تألق المغربي ياسين بونو؛ حارس الزعيم، أمام أكثر من محاولة من لاعبي الراقي، وإن كانت لم تصل لمرحلة الخطورة.

كذلك فعل السنغالي إدوارد ميندي؛ حارس الراقي، الذي كانت له لقطة ظهور وحيدة في الدقيقة 33، عندما نفذ روبن نيفيش ضربة ركنية بعرضية داخل منطقة الجزاء، تبعها المدافع حسان تمبكتي برأسية في اتجاه المرمى، لكن ميندي أبعدها بسلام.

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فيما أهدر روجير إيبانيز؛ مدافع الأهلي، فرصة الخروج بالتقدم قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، بعدما وصلت له عرضية، تبعها برأسية وهو منفرد تمامًا بالمرمى، لكن رأسيته مرت بجوار القائم.

ومع بداية الشوط الثاني، تألق بونو أمام هجمة مرتدة وصلت للمهاجم عبدالكريم دارسي، الذي راوغ مدافعي الهلال داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرته، لكن المغربي تصدى له بالقدم مبعدًا إياها إلى ضربة ركنية.

وشهدت الدقيقة 66 من عمر المباراة، افتتاح الفريق الجداوي للتهديف بعدما أرسل الجزائري رياض محرز عرضية من الجهة اليمنى إلى حدود منطقة الجزاء، حيث البرازيلي روبرتو فيرمينو القادم من الخلف، ليسددها قوية على يسار ياسين بونو.

الهلال كاد أن يدرك التعادل في الدقيقة 79 بعد انطلاقة من البرازيلي ميشايل ديلجادو في الجهة اليمنى، حتى سدد كرة قوية، لكن ميندي كان له بالمرصاد.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، نجح الزعيم في إعادة المباراة لنقطة التعادل بفضل رأسية المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش متابعًا عرضية سالم الدوسري من داخل منطقة الجزاء.

بعد التعادل، احتكم الفريقان لركلات الترجيح مباشرةً دون أشواط إضافية، لتمنح الترجيحيات بطاقة التأهل للزعيم، إذ تصدى الحارس ياسين بونو لركلة جابري فيجا، فيما أطاح روجير إيبانيز ركلته فوق العارضة، لتنتهي بنتيجة (4-1)

ومن المقرر أن يلتقي الموج الأزرق في النهائي المقرر له 17 من أغسطس الجاري، بالفائز من مواجهة الغد بين النصر والتعاون.