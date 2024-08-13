"هذا سر تفوق الهلال ولم أُهمش كيسييه ومحرز!" .. ماتياس يايسله يدافع عن نفسه بعد وداع الأهلي للسوبر

الأهلي ودع أول بطولة في الموسم الجديد 2024-2025، فماذا قال مدربه؟

تحدث الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للأهلي السعودي، في المؤتمر الصحفي بعد وداع فريقه لكأس السوبر السعودي، معترفًا بقوة الهلال، لكنه في الوقت نفسه يرى أن الراقي قدم مباراة أكثر من رائعة.

الراقي خسر اليوم الثلاثاء، أمام الزعيم في ركلات الترجيح (4-1)، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ضمن نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

سيناريو المباراة كان قاتلًا للفريق الجداوي؛ فقد تقدم أولًا في الدقيقة 66 بهدف البرازيلي روبرتو فيرمينو، لكن في الدقيقة الأخيرة (90) أدرك الصربي أليكساندر ميتروفيتش التعادل برأسية قوية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حول ما حدث، قال يايسله خلال المؤتمر الصحفي بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط": "قدمنا مباراة أكثر من رائعة وسيطرنا على مجريات المباراة، من الصعب السيطرة على المباراة بالكامل أمام فريق قوي مثل الهلال، كنا نعرف أن الهلال قوي بالكرة الثانية ولكن للأسف استقبلنا الهدف منها".

وأضاف: "كُنا قريبين من الانتصار، لُعبت الكرة في القائم الثاني ومع القوة البدنية لميتروفيتش من الصعب الدفاع عن الكرة، فهو يتفوق بفضل قوته الجسمانية، في الأخير هذا حال كرة القدم، لعبنا أمام فريق قوي ولديه جودة عالية، وإن كان بمقدورنا تسجيل الهدف الثاني وقتل المباراة".

بسؤاله عن تأثر فريقه من قرار إعارة الجناح آلان سانت ماكسيمين إلى فنربخشه التركي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، علق الألماني: "لا أستطيع أن أقول لك لو كان اللاعب ماكسيمان موجود أو غير موجود سيؤثر على المباراة، أنا أعمل على المجموعة المتاحة".

واختتم بتوضيح عدم الاستعانة بالثنائي فرانك كيسييه ورياض محرز في تنفيذ ركلات الترجيح رغم تفوقهما فيها: "كان من المقرر أن يسدد محرز أو كيسييه، ولكن لم نصل إلى الركلة الخامسة!".

يذكر أن الهلال ينتظر في النهائي المقرر إقامته في 17 من أغسطس الجاري، الفائز من مواجهة النصر والتعاون، المحدد لها غدًا الأربعاء.