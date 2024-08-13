"رياض محرز أكبر دليل!" .. جورج جيسوس يتحدى جماهير الهلال الغاضبة بعد كلاسيكو الأهلي

ماذا قال جيسوس بعد تأهل الهلال إلى نهائي كأس السوبر؟..

تلقى الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي، نجم نادي الهلال السعودي، "صافرات استهجان" قوية للغاية، من جماهير الفريق الأول لكرة القدم، خلال مواجهة عملاق جدة الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

الهلال فاز على الأهلي بـ"ركلات الجزاء"، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1)؛ ليتأهل إلى نهائي كأس السوبر، في انتظار الفائز من قمة النصر والتعاون، والمقرر لها مساء غدٍ الأربعاء.

وعلى الرغم من هجوم الجماهير على اللاعب؛ إلا أن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الهلالي، دافع عن لودي بقوة، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الكلاسيكو السعودي الكبير.

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جيسوس قال في المؤتمر: "وصل لودي إلى الهلال، في الميركاتو الشتوي (يناير 2024)؛ ثم تعرض لإصابة، جعلته لا يقدم أفضل مستوى لديه".

وكشف المدير الفني البرتغالي عن أن الظهير الأيسر البرازيلي، بدأ الإعداد للموسم الرياضي الحالي 2024-2025، بشكل قوي للغاية؛ حيث ظهر ذلك خلال المباريات الودية.

وشدد جورج جيسوس على أن رينان لودي، في أولى مباريات الموسم الرسمية أمام الأهلي، نجح في "إيقاف" خطورة واحد من أفضل أجنجة العالم، وهو الساحر الجزائري رياض محرز؛ على حد قوله.

جدير بالذكر أن الجماهير الهلالية تطالب بـ"الاستغناء" عن لودي، في الميركاتو الصيفي الحالي، والتعاقد مع بديل "محلي" على أعلى مستوى، واستغلال مقعد البرازيلي لتدعيم مركز آخر، بلاعب أجنبي جديد.