أخبار الهلال اليوم | انقلاب الجمهور على علي البليهي، وتصرف غريب من سالم الدوسري مع ياسين بونو

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 24 نوفمبر 2024.
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انقلب السحر على الساحر .. الهلال يُحاول الرد على "سخرية" الأهلي ولكن!
الأهلي سخر من سقوط الهلال أمام الخليج
"أنا لمعلوماتك المغلوطة عن الأهلي بالمرصاد" .. الجمهور يكيل المديح لفلاته بعد موقفه في "أكشن مع وليد"
نقاش ساخن في حلقة الأمس من "أكشن مع وليد" بسبب سلسلة "اللا هزيمة" للأهلي والهلال..
فيديو | لا يثق في ياسين بونو؟ .. تصرف غريب من سالم الدوسري لعب دورًا في الهزيمة أمام الخليج
التورنيدو صاحب واحدة من أغرب لقطات ليلة هزيمة الهلال..
"نحن لا نقدس أحدًا!" .. مطالب من جمهور الهلال إلى الإدارة لطرد علي البليهي!
جمهور الزعيم قرر وضع نجمه تحت المقصلة!
بإسقاط على مقولة عيسى الحربين التي تسببت في إيقافه .. الخليج يسخر من الهلال بعد هزيمته
الخليج أحدث المفاجأة وأسقط الهلال..
بعد موقفه أمام الخليج .. حملة تشكيك في نوايا الهلال وسالم الدوسري
التورنيدو عاد رغم تصريحات طبيب الهلال عن مدة غيابه!
"مستحيلة على الجميع" .. الأهلي يسخر من فشل الهلال لكسر رقمه القياسي!
الأهلي يسخر من الهلال بعد الهزيمة من الخليج
الإصابة تحرمه من نصف قوته التهديفية .. ضربة تهدد حلم الاتحاد في استغلال تعثر الهلال "التاريخي"
الاتحاد يفقد أهم أسلحته الهجومية قبل صدامي النصر والهلال بالدوري والكأس
"فرصة كان يجب استغلالها" .. مدرب الخليج يؤكد تصريحات جورج جيسوس ويكشف سر الفوز
المدرب اليوناني يكشف عما قاله للاعبيه بين الشوطين
كادت أن تنقذ سلسلة اللا هزيمة .. خبير تحكيمي يرد على رفض ركلة جزاء الهلال أمام الخليج
الهلال يسقط في فخ الخسارة بثلاثية الخليج..
"كنت أعلم أن هذا اليوم سيأتي" .. جورج جيسوس يدافع عن ثنائي الهلال بعد تحطم سلسلة اللا هزيمة على صخور الخليج
الخليج يفجر مفاجأة الموسم بالفوز على الهلال..
فيديو | خلطناكم .. نجم الخليج يحتفل بالفوز على الهلال على طريقة سالم الدوسري
شاهد كيف احتفل نجم الخليج
الهلال ضد الخليج | تكرار معاناة مانشستر سيتي بسبب روبن نيفيش .. وأكلت الطُعم يا جورج جيسوس!
الهلال سقط في فخ الهزيمة أمام الخليج
جدول مباريات الدوري السعودي 2024-25، القنوات الناقلة والترتيب
تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..
جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة...
موعد مباراة الهلال القادمة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد السد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة
جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....