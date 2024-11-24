بإسقاط على مقولة عيسى الحربين التي تسببت في إيقافه .. الخليج يسخر من الهلال بعد هزيمته

الخليج أحدث المفاجأة وأسقط الهلال..

بالطبع ليلة الخليج كانت مليئة بالسخرية و"الطقطقة"، فهو من نجح في إيقاف سلسلة "اللا هزيمة" لنادي الهلال، في وقت فشل به كبار الأندية في فعل هذا!

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الخليج حقق فوزًا مفاجئًا أمس السبت، أمام الزعيم بثلاثية مقابل هدفين، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

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الموج الأزرق تقدم بهدفيه مبكرًا في الدقيقتين 12 و37 من عمر اللقاء، لكن أصحاب الأرض عادوا بثلاثية في الدقائق 45 و47 و85، ليحسموا المواجهة لصالحهم، ويوقفوا سلسلة "لا هزيمة" الهلال عند 46 مباراة فقط.

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عقب هذا الانتصار، امتلأ حساب الخليج عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي بالسخرية من الزعيم، فكتب في إحدى التغريدات: "قلينا الطاولة وغيرنا المعادلة .. مع الخليج تنتهي الحكاية".

لكن التغريدة التي كانت لافتة للأنظار، تلك التي كتب بها الخليج: "خبرونا كيف أجواء الشرقية معاكم؟!"، والتي تحمل إسقاطًا على مقولة سابقة قالها المعلق الرياضي عيسى الحربين..

الحربين خلال تعليقه على مواجهة النصر والاتفاق في الجولة الرابعة من الموسم الجاري بدوري روشن، قال: "أهالي الشرقية عندهم ميقات كروي، يعرفون من خلاله متى انتهى الصيف؟؛ إذا جاء هذوليك!"، في إشارة إلى مزاعم البعض بشأن تعمد المسؤولين لعدم لعب الزعيم في المنطقة الشرقية خلال فصل الصيف، نظرًا لارتفاع الحرارة والرطوبة العالية.

ذلك التعليق بحسب عديد المصادر وقتها، تسبب في قرار بقناة "إس إس سي" بإيقاف الحربين لفترة عن التعليق، خاصةً بعد حملة الهلاليين ضده.

يذكر أن بعد الهزيمة أمام الخليج تجمد رصيد الهلال عند 28 نقطة، محتلًا صدارة جدول الترتيب "مؤقتًا" بفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد "الوصيف"، لكن العميد لم يخض مباراة الجولة الـ11 بعد، أما الخليج فارتفع رصيده إلى النقطة الـ19 في المركز السادس.