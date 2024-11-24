انقلب السحر على الساحر .. الهلال يُحاول الرد على "سخرية" الأهلي ولكن!

الأهلي سخر من سقوط الهلال أمام الخليج

حاول الهلال الرد على سخرية الأهلي من خسارته أمام الخليج وتوقف أرقامه القياسية وخاصة سلسلة اللاهزيمة في الدوري السعودي للمحترفين، ولكن من سوء حظه أن السحر انقلب على الساحر!

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وتوقفت سلسلة اللاهزيمة للهلال في دوري روشن عند 46 مباراة، بعد هزيمته أمام الخليج مساء أمس السبت، وعدم قدرته على الوصول إلى 51 مباراة دون هزيمة وهو الرقم المسجل باسم الأهلي، وقد نشر الفريق الجداوي تغريدة عبر حسابه على منصة إكس قال فيها "51 مباراة مستحيلة على الجميع، لأن الأهلي هو سيدها".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال حاول الرد على تلك التغريدة بأخرى أظهر خلالها رقمه القياسي الأخر، الأكبر والأشمل، وهو صموده دون خسارة في 57 مباراة محلية بعد تحطيمه رقم الأهلي، 55 مباراة، كما أبرز فوزه بـ4 بطولات خلال تلك الفترة.

GOAL

محاولة الزعيم للسخرية من الراقي انقلبت عليه، حيث سخرت بعض التعليقات من التغريدة ووصفها البعض بالاحتفال بتحطيم الرقم القياسي، فيما وصفها البعض الآخر بالمحرجة، فيما ذهبت مجموعة أخرى للمقارنة بين فترة وظروف تحقيق كل فريق لرقمه القياسي للإشارة إلى سهولة مهمة الهلال عكس الأهلي، وهو ما جعل سحر الهلال ينقلب عليه!

يُشار إلى أن الهلال خسر مساء أمس مواجهة الخليج في الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي بنتيجة 3-2 ليتوقف عدد مبارياته دون هزيمة في دوري المحترفين عند 46 لقاءً.