فيديو | لا يثق في ياسين بونو؟ .. تصرف غريب من سالم الدوسري لعب دورًا في الهزيمة أمام الخليج

التورنيدو صاحب واحدة من أغرب لقطات ليلة هزيمة الهلال..

سلط الإعلامي الرياضي خالد الشنيف الضوء على إحدى اللقطات الغريبة لسالم الدوسري؛ جناح الهلال، خلال مواجهة الخليج بالأمس، تعطي تلميحًا عن عدم ثقة منه في حارس مرماه المغربي ياسين بونو.

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المباراة التي أقيمت أمس السبت، شهدت دقائقها الأخيرة من عمر الشوط الأول، احتساب ضربة جزاء لصالح الخليج، ليتقدم كونستانتينوس فورتونيس لتنفيذها، لكن لسوء حظه، نجح بونو في التصدي لها.

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وبدلًا من أن يتابع الدوسري الذي كان واقفًا على حدود منطقة الجزاء الكرة مع الحارس، لتشتيتها بعيدًا، وقف ثابتًا في مكانه، بينما تحرك من جانبه لاعب الخليج عبدالله السالم ورد تصدى ياسين بونو بتسديدة في شباكه محرزًا الهدف الأول لأصحاب الأرض مقلصًا الفارق بعدما كان متأخرًا بثنائية نظيفة.

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الشنيف وضيوفه في حلقة الأمس من برنامج "دورينا غير" استغربوا تصرف التورنيدو، إذ قال المقدم: "الدوسري كان متوقفًا، كأنه لم يكن لديه أي إحساس حول احتمالية تصدي بونو للجزائية، وترك السالم يسير بحرية في منطقة جزاء الهلال".

المباراة انتهت في الأخير بهزيمة الهلال بثلاثية مقابل هدفين، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، ليتجمد رصيد الزعيم عند 11 نقطة في صدارة جدول الترتيب "مؤقتًا"، فيما ارتفع رصيد الخليج إلى النقطة الـ19 في المركز السادس.