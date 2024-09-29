أخبار الهلال اليوم | رسالة خاليدو كوليبالي لزملائه بشأن الدفاع، وحقيقة وضع حسان تمبكتي الطبي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 29 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 29 سبتمبر 2024.

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رفيع الشهراني يوضح موقف مدافع الهلال بعد الفحص الطبي..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جماهير القلعة البيضاء كانت مختلفة في ليلة التتويج بالسوبر القاري..

تعرف على موعد انطلاق وانتهاء مونديال الأندية 2025

هل أصيب مدافع الهلال بكسر أمام الخلود؟

الفرنسي يشيد بالتطور الذي يشهده دوري روشن في الموسم الجاري..

تعرف على موعد مباراة الهلال والشرطة في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2024-2025 للنخبة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

محمد جحفلي يكشف عن شعوره بعد مواجهة الهلال

المدافع السنغالي يُبدي عدم رضاه بسبب هدفي الخلود

باولو دوراتي يتحدث عن عمله مع جيسوس

مدرب الهلال يتحدث عن تطور رينان لود

الهلال ينتصر على الخلود وسط تألق لودي وتراخي الشوط الثاني!

GOAL

أزمة جديدة تواجه المدرب جورج جيسوس..

تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....

تعرف على جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة...

تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..

لقطة مثيرة للجدل في مباراة الخلود والهلال ..

ماذا قررت إدارة الأهلي؟

ماذا قال سعود الصرامي؟

تعرف على ما تفكر فيه رابطة دوري المحترفين