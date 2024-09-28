"كنا سعداء ولكن!" .. جورج جيسوس يُبدي عدم رضاه عن هدفي الخلود رغم فوز الهلال!

مدرب الهلال يتحدث عن تطور رينان لود

عبر المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لفريق نادي الهلال، عن عدم رضاه لمستوى الفريق خلال مباراة الخلود، على الرغم من الفوز بالمباراة.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وحقق الهلال الفوز على الخلود برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال جيسوس خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كنا منتصرين بأربعة أهداف والجماهير كانت سعيدة، ولكن لم يرضني استقبال الهدفين في الشوط الثاني".

GOAL

وأشاد المدرب البرتغالي بمستوى رينان لودي، حيث قال: "لودي أظهر أنه لاعب كبير، وفي بدايته لم يكن جاهزًا بسبب الإصابة وعدم التأقلم، ولكن مع الوقت لعب بشكل جيد وقلت له كن واثقًا من نفسك وهذا ما أثبته بالملعب".

واختتم جيسوس تصريحاته قائلًا: "ضغط المباريات لا يُزعجنا، لأن الفرق الكبيرة معتادة على لعب مثل هذه المباريات، وأحد الأشياء المهمة هي معرفة الطرق التي تساعد على استعادة اللاعبين واستشفائهم، وجميع الفرق الكبيرة تتعرض لهذا الضغط".