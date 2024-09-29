ردًا على الاعتراضات .. "فيفا" يُعلن تفاصيل جديدة عن كأس العالم للأندية 2025

تعرف على موعد انطلاق وانتهاء مونديال الأندية 2025

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تفاصيل جديدة تخص بطولة كأس العالم للأندية 2025، ردًا على اعتراضات الأندية خلال الفترة الماضية بشأن موعد البطولة.

اعترضت العديد من الأندية على موعد إقامة كأس العالم للأندية، والذي يتزامن مع فترة الراحة التي يحصل عليها اللاعبون، وهو ما سيؤثر بشكل سلبي على لياقتهم البدنية.

أعلن "فيفا" بشكل رسمي عبر موقعه على الإنترنت عن 12 ملعبًا ستستضيف كأس العالم للأندية 2025، بمشاركة 32 ناديًا من 6 قارات، حيث ستشهد البطولة إقامة 63 مباراة.

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جاءت أسماء الملاعب كالآتي: ملعب مرسيدس بنز، ملعب بنك أمريكا، ملعب تي كيو إل، ملعب روز بول، ملعب هارد روك، ملعب جيوديس بارك، ملعب ميتلايف، ملعب كامبينج وورلد، ملعب إنتر أند كو، ملعب لينكون فاينانشال فيلد، ملعب لومن فيلد، ملعب أودي فيلد.

كشف "فيفا" أن موعد انطلاق البطولة سيكون 15 يونيو 2025، وستستمر لمدة 29 يومًا، على أن يقام النهائي يوم 13 يوليو على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.