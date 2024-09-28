لن يشارك في المونديال وقد يرحل إلى الأهلي .. الصرامي يرسم "سيناريو مظلم" لنيمار مع الهلال

ماذا قال سعود الصرامي؟

تترقب جماهير الهلال عودة النجم البرازيلي نيمار جونيور، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في ظل غيابه عن الملاعب، منذ شهر أكتوبر الماضي، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، لتتوقف مسيرته مع الزعيم - حتى الآن - عند 5 مباريات فقط.

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في صفقة قُدرت بمبلغ 90 مليون يورو، انتقل نيمار إلى صفوف الهلال، في الميركاتو الصيفي بعام 2023، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، بعقد حتى صيف 2025، وشارك في خمس مباريات مع الأزرق، وسجل هدفًا في دوري أبطال آسيا، وصنع 3 تمريرات حاسمة في دوري روشن السعودي، قبل إصابته الطويلة، والتي تعرض لها مع منتخب البرازيل في مواجهة أوروجواي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

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وفي الوقت الذي نشر فيه الحساب الرسمي لكأس العالم، مقطعًا لنيمار، في انتظار مشاركة النجم البرازيلي في المونديال، مع الهلال، أثار الإعلامي سعود الصرامي، جدلًا كبيرًا، بتوقع رحيله عن قلعة الزعيم، خلال موسم الميركاتو الشتوي المُقبل.

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وقال الصرامي، عبر برنامج "ركلة حرة"، على منصة (إكس)، إن الهلال يفضل عدم استمرار نيمار، وسيبحث رحيله في الشتوية، وستوافق الإدارة على مبادرة لجنة الاستقطاب، لنقل اللاعب إلى نادٍ آخر في الفترة الشتوية، متوقعًا انتقاله إلى أحد أندية الأهلي، القادسية، الشباب، أو الاتفاق.

وأصرّ الصرامي على رؤيته برحيل نيمار المُرتقب في يناير، رغم تصريح المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، بأن الفريق يحتاج إلى نيمار، وهو الذي وصفه الصرامي بـ"تصريح ممتاز"، ولكن الهلال بدون نيمار فريق كبير وعالمي، بفضل دعم الملّاك والاستقطاب ووزارة الرياضة.