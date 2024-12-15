أخبار الهلال اليوم | نيمار يرفض "فرمان" جيسوس، وبُشرى بشأن "أجانب" كأس العالم للأندية

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 15 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 15 ديسمبر 2024.

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بعد أنباء الـ12 لاعبًا أجنبيًا في الهلال..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

البرازيل لم تتمكن من تعويضه

لا ضرر من محاولة جديد..

الفرنسي في رحلة بحث عن نجاح جديد خارج المستطيل الأخضر..

الإعلامي النصراوي يؤكد احترامه لمشاعر الجماهير..

معلومات مغلوطة تسببت في غضب كبير ببرنامج "أكشن مع وليد"..

GOAL

لاعب الروسونيري لن يمدد عقده مع ناديه..

التورنيدو يعاني منذ سقوطه أمام الرائد..

بطولات "اخترعها" فيفا وتناسى اختراعه الأهم

هل يشارك سالم الدوسري في كأس الخليج العربي؟

تطورات مصابي المنتخب السعودي قبل كأس خليجي 26..

هل ينجح نيمار في مهمة العودة للدوري في الشتوية؟

وكيل نجم الهلال يحسم الأمر..

ما هي الأندية المرشحة لضم محمد صلاح الموسم المقبل؟ وهل يترك النجم المصري فريقه ليفربول؟