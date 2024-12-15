فرصة ذهبية .. أندية السعودية تنافس قطر على ضم نجم ميلان

لاعب الروسونيري لن يمدد عقده مع ناديه..

صراع جديد نستعد له في الميركاتو، الذي ينطلق بعد أسبوعين من الآن، وتحديدًا في الأول من يناير المقبل، وهذه المرة على صفقة قوية من الدوري الإيطالي.

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الحديث هنا عن دافيد كالابريا؛ قائد وظهير أيمن ميلان، الذي ينتهي عقده مع الروسونيري بنهاية الموسم الجاري، ويدخل الفترة الحرة في يناير المقبل، ما يمنحه حق التوقيع لأي نادٍ في شتاء 2025 دون الرجوع لناديه على أن ينضم له مجانًا في صيف نفس العام، وهو ما يجعل منه صفقة ذهبية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بحسب الصحفي نيكولا ستشيرا فإن صاحب الـ28 عامًا لن يمدد عقده مع ميلان، وستكون خطوته المقبلة "صفقة مجانية"، وهو ما دفع بعض الأندية للسعي للظفر بخدماته.

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من تلك الأندية، أكد ستشيرا أن جلطة سراي التركي وأندية سعودية وقطرية - لم يفصح عن اسمها تحديدًا - أبدت رغبتها بالفعل في ضمه.

كالابريا لم يظهر مع ميلان في الموسم الجاري إلا في تسع مباريات فقط بمختلف البطولات بواقع 476 دقيقة، في ظل غيابه لفترات نظرًا للإصابة.

لكنه يمثل الفريق الأول للروسونيري منذ تصعيده من فرق الشباب في عام 2015، ومن وقتها خاض 267، وسجل عشرة أهداف وصنع 21 آخرين، وحصد معه لقبي كأس السوبر الإيطالي 2016-17، والدوري المحلي 2021-2022.