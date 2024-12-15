بعد اعتزاله مؤخرًا .. بافيتمبي جوميس يعلن رسميًا عن مجال عمله الجديد: لا أطيق الانتظار لمشاركة التجربة معكم!

الفرنسي في رحلة بحث عن نجاح جديد خارج المستطيل الأخضر..

لم يهدر الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال وجلطة سراي ومارسيليا الأسبق، الكثير من الوقت منذ أن أعلن تعليق حذائه، وقرر بدء رحلة جديدة، وإن كانت في عالم كرة القدم أيضًا.

الفرنسي أعلن اعتزاله اللعب نهائيًا في أوائل نوفمبر السابق بعدما رحل عن نادي كواساكي الياباني بنهاية الموسم وظل حرًا لعدة أشهر بعدها.

واليوم الأحد، كشف جوميس بداية رحلته الجديدة خارج المستطيل الأخضر، إذ وقع عقدًا مع النسخة الفرنسية من شبكة "دازن"، موضحًا أنه سيكون مستشارًا فنيًا بها.

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وكتب صاحب الـ39 عامًا عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "بعد سنوات من العمل في الملعب، يبدأ فصل جديد اليوم، أنا فخور بالانضمام إلى دازن فرنسا كمستشار. تبدأ مغامرة جديدة بنفس الشغف بكرة القدم، لكن من زاوية مختلفة. لا أطيق الانتظار لمشاركة هذه التجربة معكم!".

يذكر أن بافيتمبي جوميس كان قد مثّل الهلال خلال الفترة من صيف 2018 وحتى شتاء 2022 قبل أن يرحل مجانًا نحو جلطة سراي.

وبقميص الزعيم شارك جوميس في 146 مباراة، سجل خلالها 105 أهداف وصنع 18 آخرين، فيما حصد عدة ألقاب على رأسها دوري أبطال آسيا مرتين.