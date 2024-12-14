لاعب الهلال يعود إلى تدريبات المنتخب السعودي قبل كأس الخليج .. وموقف فراس البريكان

تطورات مصابي المنتخب السعودي قبل كأس خليجي 26..

أجرى المنتخب السعودي الأول، مساء السبت، تدريباته الجماعية، لليوم الثالث في معسكر الرياض، على ملعب نادي الشباب، ضمن البرنامج الإعدادي للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26)، بدولة الكويت.

وشهدت التدريبات الجماعية، عودة حارس الهلال، محمد اليامي، والذي غاب عن المشاركة في المران، الجمعة، بسبب معاناته من آلام الظهر، فيما بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، ثم تمرين الاستحواذ، ثم المربعات، كما أجرى المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، تمارين تكتيكية متنوعة، ثم اختتمت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية.

في المقابل، واصل مهاجم الأهلي، فراس البريكان، تدريباته الخاصة برفقة الجهاز الطبي، إزاء شعوره بآلام في القدم، فيما لا يزال موقف سالم الدوسري، قائد الأخضر، غامضًا بسبب إصابته بكسور في الوجه، وسط توقعات بأنه حال مشاركته في كأس خليجي، فإنه سيكون صعبًا خلال مرحلة المجموعات، ويتوقع عودته في الأدوار المُقبلة حال التأهل، مرتديًا قناعًا للوجه.

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ومن المقرر أن تقام النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي، خلال الفترة بين 21 ديسمبر وحتى 3 يناير المُقبل، حيث يلعب المنتخب السعودي في المجموعة الثانية، برفقة منتخبات العراق والبحرين واليمن.

وكان سالم الدوسري قد تعرض لإصابة قوية في الوجه، على خلفية مشاركته في مباراة الهلال والرائد، بالجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي، حيث غادر ملعب المباراة عبر سيارة طبية، وتوجه اللاعب إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج.