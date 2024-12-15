مبررًا وصفه لجمهور النصر بـ"الملاقيف" .. سعود الصرامي: ما قلته دارج لكن اعتذر لهم وكذلك لجماهير الأهلي والهلال!

الإعلامي النصراوي يؤكد احترامه لمشاعر الجماهير..

عاتب فهد الهريفي؛ نجم النصر الأسبق، الإعلامي النصراوي سعود الصرامي على وصف سابق نعت به جماهير العالمي، وتسبب في موجة غضب كبرى، بينما يستخدمه المنافسون حاليًا للتهكم على الأصفر العاصمي.

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الصرامي كان قد وصف جمهور العالمي قبل تسعة أعوام تقريبًا من الآن، في ظل اعتراضه على احتفالاتهم بهزائم الهلال في دوري أبطال آسيا، بينما ناديهم يعاني من تراجع النتائج والأداء، إذ قال وقتها عبر برنامج "الهدف": "إن بغيتهم ملاقيف فهم ملاقيف، وإن قلت دبة سبد فهم دبلة سبد، هم أحد أسباب تدهور النصر".

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لكن الإعلامي النصراوي كان لديه الشجاعة لتقديم الاعتذار عما قال، حتى أنه اعتذر لجماهير الأهلي والهلال كذلك على تقليل سابق منهم..

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الصرامي قال عبر برنامج "واجه الهريفي" الإذاعي: "لم أكن الضيف وقتها (متحدثًا عن البرنامج الذي شهد هذا التصريح)، الضيف الأساسي اعتذر، وقبل بداية الحلقة كان هناك مباراة بين الهلال والخويا، والخويا هو من أخذ بطاقة التأهل، فأُقيمت احتفالات لخسارة الهلال، لذا قلتها لأنه النصر متراجع وهم يحتفلوا بخسارة الهلال!"

وأضاف: "إذا كانت العباراة أزعجت أي إنسان سواء نصراوي أو غير نصراوي، فأنا اعتذر عنها، ما قلته عبارة عامة ودارجة في الرياض، لكن أكرر اعتذاري طالما سبب إنزعاجًا للبعض،

واختتم النصراوي: "أنا حريص جدًا على مشاعر الناس، حتى لو كان ما قلته عبارة عامة، فأنا اعتذر وأقدم أسفي الشديد لأي إنسان، غضب جمهور الأهلي عندما قلت إن جمهوري أكثر منهم، وغضب الهلاليين عندما قلت إنه إذا خرج الهلال من دوري الأبطال سأنحر 4 حواوشي، لذا اعتذر لهم".