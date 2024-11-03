أخبار الهلال اليوم | السوشيال ميديا تُغضب الجمهور من سعود عبد الحميد وزميله السابق، وجيسوس يُغير سياسته أمام الاستقلال

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 3 نوفمبر 2024.
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رافضًا حملة التقليل من النصر .. خاليدو كوليبالي يلوم حكم الديربي: لا أريد الحديث ولكن!
السنغالي يعلق على تعادل الهلال أمام النصر (1-1)..
نجم الهلال يواصل دعم السعودية .. نيمار يفتتح بطولة التنس ويهدي أرينا سابالينكا مكافأة الفوز
البرازيلي يستغل تباعد مشاركاته مع الهلال لحضور الفعاليات المختلفة في الرياض..
سعود ليس الوحيد .. لاعب الهلال معار يغضب الجماهير بمنشور: النصر استحق الأفضل في الديربي!
لاعب هلالي جديد ينضم لسعود عبدالحميد في قائمة المغضوب عليهم من الجماهير بسبب تصرفاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي..
بعد موقعة ديربي الرياض .. جورج جيسوس يُغير سياسته أمام الاستقلال بآسيا
تعرف على قرار جيسوس الجديد
"علاقتي بالنصر أوثق وأحب الاتحاد" .. رئيس ناد سعودي يكشف حقيقة انتمائه للهلال!
بعد اتهامه بالانحياز إلى الهلال..
جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....
جدول مباريات الدوري السعودي 2024-25، القنوات الناقلة والترتيب
تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..
جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...
"جيسوس أصبح يرقص" .. الدويش يكشف تأثير بيولي وجماهير الهلال تسخر منه بسبب لاعب سابق!
بعد التعادل في ديربي الرياض..
وسط منافسة من الاتحاد والهلال والقادسية .. النصر يقترب من ضم عبدالملك الجابر!
خطوة واحدة وسيُصبح الجابر لاعبًا في النصر
احذر جماهير الهلال تراقبك! .. سعود عبد الحميد يثير الجدل بـ"قلب" جديد للاعب النصر
ماذا يفعل سعود عبد الحميد؟
"أصرّ على المشي حتى الملعب" .. حقيقة منع فهد بن نافل من دخول ديربي النصر والهلال بسيارته!
هل تم منع رئيس الهلال من دخول ملعب ديربي النصر؟