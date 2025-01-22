أخبار الهلال اليوم | تطورات تجديد عقد محمد كنو، وموعد عودة ألكسندر ميتروفيتش للملاعب

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 22 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 22 يناير 2025

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الهلال حسم صفقته الشتوية الأولى وسط معاناة مع الإصابات..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اللاعب يرتبط بعقد مع الريال حتى 30 يونيو 2027..

الهلال يعود بالوجه الحقيقي المرعب..

GOAL

تعرف على جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة...

تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....

تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..

اللاعب مطلوب بشدة من الأهلي مع دخوله الفترة الحرة..

يعتبره من العناصر الهامة للريدز

النصر يحصل على 3 نقاط بصعوبة..

تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...