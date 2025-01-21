"الاتحاديون أيقظوا الوحش ولا خوف إذا رحل ميتروفيتش" .. الهلال يكتب تاريخًا مرعبًا في الدوري من بوابة الوحدة

الهلال يعود بالوجه الحقيقي المرعب..

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الضرب بقوة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، وهذه المرة من بوابة ضيفه الوحدة، ليوجه رسالة جديدة للجميع؛ مفاداها: "لقد عاد إليكم البطل الذي لا يرحم".

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الهلال فاز (4-1) على الوحدة، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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رباعية الزعيم الهلالي؛ جاءت بواسطة مالكوم دي أوليفيرا "هدفين" في الدقيقتين 11 و82، وماركوس ليوناردو في الدقيقة 7، وعبدالله الحمدان في الدقيقة 1+90.

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ومن ناحيته.. سجل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، هدفه الشرفي "الوحيد" ضد الهلال، عن طريق محترفه كريج جودوين في الدقيقة 89.

وبهذه النتيجة.. حافظ الهلال على صدارة دوري روشن برصيد 43 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد "الوصيف" الذي لعب مباراة أقل؛ بينما تجمد الوحدة عند النقطة 12، في المركز "السابع عشر" قبل الأخير.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الهلال الكبير على الوحدة، مساء اليوم الثلاثاء، في دوري روشن السعودي..