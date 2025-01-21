أخبار الهلال اليوم | تفاصيل التعاقد مع كايو سيزار، وكواليس مشادة المفرج وجيسوس

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 21 يناير 2025
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"اتفاق خلف الكواليس لمنع الآخرين من الضغط" .. اتهام صريح لمجاملة الهلال على حساب النصر والأهلي والاتحاد
موضوع الصفقات مازال يثير الجدل في السعودية
"الجاحدون وناكروا الجميل لا يعلمون تلك الحقيقة عنه" .. رسالة دعم نصراوية "خاطئة" لعلي البليهي!
مدافع الهلال يحصل على دعم من أحد أقطاب النصر
"المهم مصري ومشهور" .. محمد رمضان يجلب السخرية من صفقة صلاح في السعودية
صلاح والانتقال إلى السعودية جدل مستمر..
"قيمة الصفقة ومدة العقد" .. الكشف عن تفاصيل تعاقد الهلال مع كايو سيزار
صفقة نادي الهلال الشتوية..
القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
خاص | وضع شرطًا والهلال رفضه .. نيمار يتعنت للموافقة على الرحيل في "الشتوية"
الأمور تتعقد منذ تصريحات جيسوس..
جدول مباريات الدوري السعودي 2024-25، القنوات الناقلة والترتيب
تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..
جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....
جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...
رسميًا .. الإصابة تبعد نجم الهلال عن مواجهة الوحدة ومدة غيابه "متفاوتة"
في أفضل الأحوال سيغيب أقل من عشرة أيام..
"ستكون المصيبة أكبر بكثير!" .. تحذير منافسي الهلال من خدعة "القنابل الدخانية" في صفقة محمد صلاح
صلاح هدف كبير للسعوديين منذ صيف عام 2023..
"لدي أمور أكثر أهمية للتفكير فيها!" .. مدرب سانتوس يكشف حقيقة التعاقد مع نيمار من الهلال
مستقبل نيمار مع الهلال أصبح غامضًا للغاية..
"أرفض التدخل في عملي!" .. كواليس مشادة جيسوس وفهد المفرج بسبب نجم الهلال
نجم الهلال يشعل أزمة بين جيسوس والمفرج..