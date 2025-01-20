"المهم مصري ومشهور" .. محمد رمضان يجلب السخرية من صفقة صلاح في السعودية

صلاح والانتقال إلى السعودية جدل مستمر..

تسبب ظهور الفنان المصري محمد رمضان بقميص نادي الهلال في السخرية من رئيس الأخير فهد بن نافل، بالتزامن مع الحديث عن صفقة محمد صلاح؛ نجم ليفربول.

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رئيس الزعيم "المؤسسة غير الربحية" التقى بالفنان المصري اليوم الإثنين، في فرنسا، وقام بإهدائه قميص الفريق، مع نشر صوره عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

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تلك الصور تأتي بعد أيام قليلة من قيام تركي آل الشيخ؛ رئيس هيئة الترفيه السعودية، من نشر صور صلاح بقميص الهلال "معدلة بالفوتوشوب"، في إشارة لاقتراب حسم الصفقة من ليفربول.

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فما كان من الإعلامي خالد الدلاك لاستغلال التقاء فهد بن نافل بمحمد رمضان إلا للسخرية من تعاقد الهلال مع مو..

الدلاك كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي ساخرًا: "بن نافل جاب لكم (مصري مشهور) بدلًا من صلاح المهم مصري ومشهور".

يذكر أن صلاح دخل الفترة الحرة في عقده مع الريدز في يناير الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ حاليًا على أن ينضم له في الصيف المقبل مجانًا.

وكان المصري قد خرج بأكثر من تصريح مثير للجدل في هذا الملف، موضحًا أن الموسم الحالي هو الأخير له مع النادي الإنجليزي في ظل عدم قيام الإدارة بأي جديد في هذا الملف، ما زاد من حماس السعوديين لاحتمالية ضمه قريبًا، خاصةً وأن المحاولات جارية معه منذ صيف 2023.