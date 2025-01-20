"ستكون المصيبة أكبر بكثير!" .. تحذير منافسي الهلال من خدعة "القنابل الدخانية" في صفقة محمد صلاح

صلاح هدف كبير للسعوديين منذ صيف عام 2023..

لا صوت يعلو في الأيام القليلة الماضية على الانتقال "المحتمل" للنجم محمد صلاح، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، إلى عملاق الرياض الهلال.

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تقارير عالمية ومحلية عديدة أعلنت توصل الإدارة الهلالية إلى "اتفاق مبدئي" مع صلاح؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول في صيف عام 2025، عندما ينتهي عقده مع ليفربول.

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وفي هذا السياق.. حذر الإعلامي الرياضي محمد البكيري، الأندية المنافسة للهلال؛ من ضم الزعيم صفقات أقوى بكثير من صلاح، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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البكيري قال في تصريحات مع برنامج "ملاعب"، مساء اليوم الإثنين؛ وهو يضحك: "طالما الحديث تزايد عن صلاح والمدافع فيرجيل فان دايك؛ لابد أن تعلموا أن الهلال يخطط لـ(مصيبة أكبر بكثير)".

وزعم الإعلامي الرياضي أن الهلال يعتمد على خطة "القنابل الدخانية"؛ وذلك بتشتيت الانتباه بالتواصل مع بعض الأسماء التي يُقال إنه سيتعاقد معها؛ ولكنه يضم في النهاية نجومًا أعلى فنيًا بكثير.

وأضاف البكيري: "إذا كان الهلال يتعاقد مع أجانب (تحت السن) بـ20 أو 40 مليون يورو؛ تخيلوا ماذا سيحدث عندما يتجه إلى ضم النجوم الكبار في الصيف!".

وطمأن محمد البكيري جماهير الزعيم الهلالي، بأن إدارة النادي الأزرق تعلم ما ينتظرها، خاصة مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025؛ لذلك ستضم أسماء عالمية من العيار الثقيل.

جدير بالذكر أن الهلال يشارك في بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025؛ حيث أسفرت القرعة عن تواجده في المجموعة الثامنة، إلى جانب كل من "ريال مدريد، رد بول سالزبورج وباتشوكا".