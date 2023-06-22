أخبار الهلال اليوم | "استعارة ليونيل ميسي" .. وصفقة رسمية من إشبيلية

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس الموافق الـ22 من يونيو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الخميس، الموافق الـ22 من يونيو 2023م، وما يدور حول الفريق.

ليس كوليبالي أو نيفيش .. الهلال يحسم صفقة "غير متوقعة" رسميًا من إشبيلية

حسم نادي الهلال، أولى صفقاته العالمية، بعيدًا عن الأسماء المتداولة مؤخرًا؛ وذلك استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024 (طالع التفاصيل).

"ليونيل ميسي قد يعود إلى الهلال على سبيل الإعارة"!

حتى اليوم؛ لم يوقع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، عقوده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي، بشكل رسمي، والذي فضله على الهلال (طالع التفاصيل).

ملف مدرب الهلال الجديد .. ثنائي يعتذر والمنافسة تشتعل بين اسمين

يواصل مسؤولو نادي الهلال، البحث عن مدير فني جديد؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، قبل انطلاق المعسكر الإعدادي، بعد أيام قليلة (طالع التفاصيل).

كوييار مقابل ثلاثي الشباب؟ حقيقة أكبر صفقة تبادل مع الهلال في الصيف الحالي

يبدو أن نادي الشباب، حسم صفقة النجم الكولومبي جوستافو كوييار، متوسط ميدان الهلال بالفعل؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024 (طالع التفاصيل).

ماسيميليانو أليجري يقترب؟ تطورات مثيرة تنقذ الهلال بعد رحيل رامون دياز

شهدت الساعات القليلة الماضية، مؤشرات قوية، على "هوية" المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ بعد أيام طويلة من الغموض (طالع التفاصيل).

بعد كوييار .. نجم هلالي دولي في الطريق إلى الشباب

يبدو أن مسؤولي نادي الشباب، وجهوا أنظارهم في الميركاتو الصيفي الحالي، إلى الهلال؛ لضم عدد من نجومه، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024 (طالع التفاصيل).

"نشروا فضائح اللاعب بمساعدة الهلال" .. جماهير النصر تتهم الاتحاد بتعمد تسريب فيديو أزمة عبد الرزاق حمد الله

لا تفوت جماهير نادي النصر، أي فرصة؛ للانتقام من النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم السابق والاتحاد حاليًا (طالع التفاصيل).

ليفاندوفسكي يضحي بثروة سعودية ضخمة حبًا في برشلونة .. تفاصيل العرض الأسطوري

صدق أو لا تصدق.. رفض المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ثروة مالية ضخمة من المملكة العربية السعودية، حبًا في نادي برشلونة الإسباني (طالع التفاصيل).

"بند ليونيل ميسي ورغبة زوجات النجوم" .. 8 أسماء عالمية رفضت إغراءات السعودية عكس التيار

بعض الأشخاص ينظرون إلى المال عند اختيار عملهم، وقطاع آخر يختار المكان الذي يشعر فيه بالراحة والسعادة مهما كان المبلغ الذي سيحصل عليه؛ هذا الأمر لا يختلف كثيرًا عند النجوم العالميين؛ على الرغم من أن الساحرة المستديرة، أصبحت تتحدث الآن بلغة الملايين (طالع التفاصيل).