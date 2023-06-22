ليفاندوفسكي يضحي بثروة سعودية ضخمة حبًا في برشلونة .. تفاصيل العرض الأسطوري

تفاصيل العرض السعودي إلى روبرت ليفاندوفسكي

صدق أو لا تصدق.. رفض المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ثروة مالية ضخمة من المملكة العربية السعودية، حبًا في نادي برشلونة الإسباني.

ليفاندوفسكي البالغ من العمر 34 سنة، انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، في صيف العام الماضي "2022"، مقابل مبلغ يصل إلى 45 مليون يورو.

الإعلامي الرياضي نيكولو شيرا أعلن عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تلقي المهاجم البولندي، عرضًا سعوديًا حتى عام 2026؛ مقابل 100 مليون يورو في الموسم الرياضي الواحد.

وكشف شيرا عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن روبرت ليفاندوفسكي، رفض العرض السعودي، مؤكدًا على رغبته في الاستمرار مع برشلونة.

جدير بالذكر أن ليفاندوفسكي، سجل 33 هدفًا وصنع 8 آخرين، خلال 46 مباراة رسمية مع العملاق الإسباني، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.