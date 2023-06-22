ليس كوليبالي أو نيفيش .. الهلال يحسم صفقة "غير متوقعة" رسميًا من إشبيلية

الكشف عن صفقة نادي الهلال الأولى في الصيف الحالي

حسم نادي الهلال، أولى صفقاته العالمية، بعيدًا عن الأسماء المتداولة مؤخرًا؛ وذلك استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

الأنظار كلها تتجه حاليًا، إلى تعاقد الزعيم الهلالي، مع المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، من تشيلسي الإنجليزي، بالإضافة إلى متوسط الميدان البرتغالي روبن نيفيش، نجم وولفرهامبتون الإنجليزي.

لكن.. الصفقة الهلالية الأولى؛ تمثلت في التعاقد مع خوان خوسيه خيمينيز، الرئيس السابق للخدمات الطبية في إشبيلية الإسباني، والذي عمل مستشارًا للنادي مؤخرًا؛ وفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا".

الصحيفة الإسبانية الشهيرة نقلت عن خيمينيز؛ قوله: "الهلال اتصل بي مباشرة.. أنه مكان جيد للغاية بالنسبة لي، وأنا ذاهب إلى هذا النادي بحماس كبير للغاية".

وأضاف الرجل الذي عمل لمدة 10 سنوات كاملة في نادي إشبيلية: "لقد ذهبت إلى منطقة الشرق الأوسط كثيرًا، كما حققت العديد من الإنجازات مع الفريق الإسباني؛ الأمر الذي يبدو أنه لفت أنظار الهلال".

جدير بالذكر أن نادي الهلال، عانى من إصابة معظم نجومه؛ خاصة في الموسم الرياضي الماضي 2022-2023؛ ما أثر على نتائج الفريق الأول، الذي اكتفى بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين؛ لذلك فإن التعاقد مع خيمينز، يأتي كخطوة أولى لمنع تكرار ذلك.