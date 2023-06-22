"ليونيل ميسي قد يعود إلى الهلال على سبيل الإعارة"!

هل تتم قنبلة الميركاتو المدوية ويعود ليونيل ميسي إلى نادي الهلال؟!

حتى اليوم؛ لم يوقع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، عقوده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي، بشكل رسمي، والذي فضله على الهلال.

ميسي البالغ من العمر 35 سنة، رفض عرضًا سعوديًا تاريخيًا، للانضمام إلى نادي الهلال، مقابل راتب سنوي يتراوح بين 400 و500 مليون يورو.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي علي هبة، إمكانية عودة الأسطورة الأرجنتينية في قراره، والتوقيع مع الزعيم الهلالي، والذي رفضه سابقًا.

وقال هبة في تصريحات مع برنامج "الحصاد الرياضي": "لا شيء صعب على المملكة العربية السعودية.. ميسي قد يعود إلى الهلال، عن قناعة شخصية".

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن رؤية ليو، لنجوم العالم وهم ينتقلون إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، قد تساهم في تغيير قناعته، وطلبه الانضمام إلى الفريق الأزرق، ولو على سبيل الإعارة.

جدير بالذكر أن ليونيل ميسي، سيوقع مع إنتر ميامي، في الأول من يوليو القادم - وفقًا للعديد من التقارير العالمية -، على أن يتم تسجيل العقود في الخامس من الشهر ذاته، عقب فتح باب الميركاتو الصيفي في الولايات المتحدة، بشكل رسمي.