كوييار مقابل ثلاثي الشباب؟ حقيقة أكبر صفقة تبادل مع الهلال في الصيف الحالي

تطورات تكشف حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الهلال والشباب

يبدو أن نادي الشباب، حسم صفقة النجم الكولومبي جوستافو كوييار، متوسط ميدان الهلال بالفعل؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

"جول" انفرد في وقتٍ سابق من يوم الأربعاء، بخبر اقتراب كوييار من الليث الشبابي؛ على الرغم من ربط اسم اللاعب، بالعديد من الأندية البرازيلية، خاصة كورينثيانز.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي عبد الله الطويرقي، حسم الشباب، صفقة متوسط الميدان الكولومبي نهائيًا، وبدعم من رجال النادي.

وكتب الطويرقي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "كوييار بدعم رجالات الشباب.. الوزارة ليس لها أي صفة بقيمة الصفقة".

وردًا على انتقال عدد من نجوم نادي الشباب إلى الهلال، ضمن صفقة جوستافو كوييار، نفى الإعلامي الرياضي، هذا الأمر تمامًا.

وقال الطويرقي: "بخصوص أن هنالك احتمالية انتقال أحد لاعبي الشباب للهلال؛ ارتاحو.. بأمر رجالات الليث، لن يغادر أحد".

جدير بالذكر أن الهلال أبدى اهتمامًا بثلاثي الشباب "قلب الدفاع حسان تمبكتي، الظهير الأيسر متعب الحربي، متوسط الميدان حسين القحطاني"؛ حيث تردد أن أحدهم أو جميعهم، قد يدخلوا في صفقة كوييار.