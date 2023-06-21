ملف مدرب الهلال الجديد .. ثنائي يعتذر والمنافسة تشتعل بين اسمين

ملف المدير الفني الجديد لنادي الهلال يشتعل

يواصل مسؤولو نادي الهلال، البحث عن مدير فني جديد؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، قبل انطلاق المعسكر الإعدادي، بعد أيام قليلة.

الهلال أعلن رحيل مدربه الأرجنتيني رامون دياز؛ بعد نهاية عقده، بختام الموسم الرياضي الماضي 2022-2023، والذي اكتفى فيه الفريق الأول لكرة القدم، بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، تفاوض الزعيم الهلالي، خلال الأيام الماضية، مع 4 مدربين؛ هم: الثنائي البرتغالي سيرجيو كونسيساو وماركو سيلفا، بالإضافة إلى الإيطالي ماسيميليانو أليجري والإسباني جولين لوبيتيجي.

وأعلنت الصحيفة، اعتذار كونسيساو الذي يرتبط بعقد مع بورتو البرتغالي، حتى 30 يونيو 2024، إلى جانب سيلفا الذي يقود فولهام الإنجليزي، للتاريخ ذاته، عن قيادة الهلال، في الموسم القادم.

وأشارت إلى أنه لم يتبق أمام الهلال حاليًا، سوى أليجري الذي يدرب يوفنتوس الإيطالي، ولوبيتيجي الذي يقود وولفرهامبتون الإنجليزي، في انتظار ردهما النهائي، خلال الساعات القليلة القادمة.

جدير بالذكر أن صحيفة "الجزيرة"، أكدت يوم الأربعاء، على تسريع الهلال، من مفاوضاته مع المدير الفني الإسباني؛ بعد تعثر صفقة التعاقد مع كونسيساو.