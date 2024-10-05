أخبار النصر اليوم | آل معمر يكشف ديون العالمي .. ومعلومة مفاجئة حول كريستيانو رونالدو "الانطوائي"

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم السبت 5 أكتوبر 2024.

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أجرى نواف العقيدي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، فحوصات طبية في مدينة بوردو الفرنسية، للوقوف على إصابته في الظهر، والتي حرمته من المشاركة مع الأصفر منذ بداية الموسم.

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تحدث البرتغالي ليونيل بونتيس أول مدرب لكريستيانو رونالدو في ناشئي سبورتنج لشبونة عن بدايات "صاروخ ماديرا" وكيف كان يبدو أول ما أتى إلى العملاق البرتغالي.

فتح الإعلامي السعودي وليد الفراج، أبواب الجدل في برنامجه "أكشن مع وليد" المذاع عبر فضائية "MBC أكشن"، عندما طرح للنقاش، قضية انتماءات المسؤولين عن الرياضة في السعودية.

وجه أحمد البخيت، لاعب فريق الكرة الطائرة بنادي الهلال، رسالة شديدة اللهجة، ردًا على تقليل البعض من اسم الزعيم قبل مباراته أمام الاتحاد في الدور نصف النهائي من دورة الألعاب الآسيوية.

يحافظ الأسطورة كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، على لياقته ومستواه المميز بشكل مبهر، رغم تجاوزه حاجز الـ39 عامًا، مما يجعل الإجابة عن سؤال "متى يعتزل الدون؟"، وحدها في يد النجم البرتغالي.

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استقر الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، على قائمة أجانب الفريق في مباراة العروبة، كما حدد موقف الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط الفريق، والعائد من غياب بسبب الإصابة.

تلقى النجم الفرنسي بول بوجبا، متوسط ميدان نادي يوفنتوس الإيطالي، أفضل خبر في مسيرته الكروية، خلال الساعات القليلة الماضية؛ بتقليص فترة إيقافه بسبب "المنشطات"، من 4 سنوات إلى 18 شهرًا فقط.

"هذا الشبل من ذاك الأسد"، هكذا نجح كريستيانو جونيور، نجل الأسطورة البرتغالية رونالدو، قائد فريق النصر، لتسجيل هدف في شباك الهلال، خلال مباراة الديربي التي أقيمت على الملعب الفرعي بنادي الهلال، في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز تحت 15 عامًا.

بالنظر إلى القوة الهجومية، فإن الثنائي كريستيانو رونالدو وألكساندر ميتروفيتش، نجمي النصر والهلال، يأتيان على رأس أبرز النجوم في دوري روشن السعودي، خاصة بعدما تسابق اللاعبان على جائزة الهداف في الموسم الماضي، قبل أن ينتزع رونالدو الجائزة برقم قياسي تاريخي.

رد مسلي آل معمر، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي النصر السعودي، على الاتهامات الموجهة إليه، والتي تزعم تقديمه شكاوى قضائية ضد عدد من مشجعي الفريق الأول لكرة القدم، الذين انتقدوا عمله، خلال فترة توليه منصبه.

يستضيف النصر نظيره العروبة، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب الأول بارك.

كعادته في تقديم التصريحات المثيرة للجدل، خلال الفترة الأخيرة، وجه الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، رسالة صادمة لجماهير نادي الهلال، رافضًا نغمة ترديد الهلال بأنه النادي الأول جماهيريًا، كما منحه مركزًا غير متوقع بين أندية الدوري السعودي، الأكثر شعبية.