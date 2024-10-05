أول مدرب له في سبورتنج لشبونة: كريستيانو رونالدو كان قائدًا داخل الملعب.. وانطوائيًا خارجه!

المدرب الأول للدون يكشف كواليسه الأولى مع سبورتنج

تحدث البرتغالي ليونيل بونتيس أول مدرب لكريستيانو رونالدو في ناشئي سبورتنج لشبونة عن بدايات "صاروخ ماديرا" وكيف كان يبدو أول ما أتى إلى العملاق البرتغالي.

وقال بونتيس في تصريحات نشرت عبر مدونة الصحفي الإيطالي الشهير جيانلوكا دي مارزيو: "لقد كان طفلًا حين وصل، كان خجولًا لكنه كان يراقب كل ما حوله، بدا وكأنه شخص بالغ".

وأضاف المدير التقني الحالي لنادي شانجهاي شينخوا: "دربت العديد من اللاعبين الرائعين وشاهدت تطورهم، دربت ناني وكواريسما وبيبي ونونو مينديز وجواو موتينيو، ثم ذلك الفتى الانطوائي خارج الملعب والقائد داخله، الذي يحب التنافس، كريستيانو رونالدو".

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وأردف: "كان عمره 12 عامًا، وكان يتغيب عن المنزل للمرة الأولى، رافقته في أول عطلة عيد ميلاد كي يعود إلى ماديرا، وكنت أخشى ألا يعود، وكان لديه بالفعل عقلية الفوز، كان يحب المنافسة والتحدي".

وعن بعض الكواليس خارج الملعب، قال بونتيس: "كان يحب لعب البينج بونج والبلياردو، لا أنسى حضورنا حفلًا موسيقيًا مشتركًا".

وختم حديثه عن رونالدو قائلًا: "كان يفكر دائمًا في التحسن، يتدرب باستخدام الأووزان ويعمل على تحسين وإتقان مراوغاته، الكشافة من جميع أنحاء أوروبا وخاصة آرسنال وإنتر كانوا يسعون خلفه، وبعد المباراة الودية مع مانشستر يونايتد قال السير فيرجسون: (لن نغادر دون توقيع الصبي) والباقي بات من التاريخ، أنا فخور برؤيته يحقق أحلامه، لقد أصبح مصدر إلهام".