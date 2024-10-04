اختلف عن رونالدو الأب .. كريستيانو جونيور يدك شباك الهلال بهدف نصراوي في ديربي "تراجعوا عن إذاعته"

كريستيانو جونيور يسير على خطى أسطورة النصر ..

"هذا الشبل من ذاك الأسد"، هكذا نجح كريستيانو جونيور، نجل الأسطورة البرتغالية رونالدو، قائد فريق النصر، لتسجيل هدف في شباك الهلال، خلال مباراة الديربي التي أقيمت على الملعب الفرعي بنادي الهلال، في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز تحت 15 عامًا.

واستطاع جونيور أن يسير على درب رونالدو الأب، بل ويتفوق عليه أيضًا؛ فرغم أن كريستيانو رونالدو سجل 3 أهداف سابقًا في مرمى الهلال، اثنان منهما في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، وآخر في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، إلا أن رونالدو لم يسبق أن هز شباك الأزرق في مواجهة بين الفريقين في مسابقة الدوري، وهذا ما استطاع كريستيانو الابن أن يفعله.

ووفق ما نشره المركز الإعلامي بنادي النصر، عبر منصة (إكس)، فإن طريقة احتفال كريستيانو جونيور، تختلف عن الاحتفال الشهير لوالده رونالدو، بالقفز وصيحة SIU، أو الوقوف مغمض العينين وشبك أصابعه فوق صدره.

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وانتهت مباراة الديربي بين الهلال والنصر بالتعادل (1-1)، وهو اللقاء الذي أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، في البداية، عن إتاحة الفرصة لمشاهدة المباراة عبر بث مباشر على منصة SAFF Plus، قبل أن يتم إزالة رابط البث المباشر.

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ورفع النصر رصيده إلى 8 نقاط من 4 مباريات، ليحتل المركز السادس في جدول الدوري الممتاز تحت 15 عامًا، فيما يأتي الهلال في المركز الثاني عشر، برصيد 4 نقاط.