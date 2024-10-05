رد قاسٍ من لاعب الهلال

وجه أحمد البخيت، لاعب فريق الكرة الطائرة بنادي الهلال، رسالة شديدة اللهجة، ردًا على تقليل البعض من اسم الزعيم قبل مباراته أمام الاتحاد في الدور نصف النهائي من دورة الألعاب الآسيوية.

وتأهل فريق الكرة الطائرة لنادي الهلال إلى المباراة النهائية من منافسات دورة الألعاب السعودية، عقب فوزه أمس الجمعة على الاتحاد، بنتيجة ثلاثة أشواط لشوطين بعد مباراة ماراثونية.

وعقب المباراة، قال أحمد البخيت في تصريحات لإذاعة "يو إف إم" السعودية: "الحمد لله على الانتصار، أهدي الفوز إلى جمهور الهلال الذي ساندنا طوال أيام البطولة حتى نجحنا في الوصول إلى النهائي، ونعدهم بتحقيق اللقب".

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وأضاف: "لدي رسالة لجماهير الاتحاد، ليس تقليلًا من أحد، لكنهم قالوا قبل مباراة اليوم أنهم يريدون مواجهة الهلال لأنه المنافس الأسهل، واليوم علمناهم من هو الهلال".

وتابع البخيت: "أشكر جميع لاعبي الهلال على ما بذلوه من جهد، لعبنا مباراة للتاريخ وسنقاتل من أجل تحقيق اللقب أمام النصر".

ويضرب الهلال موعدًا ناريًا مع النصر في مباراة نهائي دورة الألعاب السعودية مساء اليوم، بعدما تغلب العالمي على الخليج بـ3 أشواط لشوطين، بواقع (25-23، 19-25، 25-18، 25-27، 19-17)، على أن تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الخليج والاتحاد ظهر اليوم.