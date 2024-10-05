"الجميع يعلم انتمائي لهذا النادي" .. إجابة مفاجئة من وليد الفراج للهروب من فخ فريقه المفضل

نقطة نظام تورط الإعلامي السعودي!

فتح الإعلامي السعودي وليد الفراج، أبواب الجدل في برنامجه "أكشن مع وليد" المذاع عبر فضائية "MBC أكشن"، عندما طرح للنقاش، قضية انتماءات المسؤولين عن الرياضة في السعودية.

وأثناء حديثه عن هذه القضية تلقى المئات من الرسائل حول انتماءات الوزراء، وسأله أحد المتابعين عن الأمير عبد العزيز بن تركي آل فيصل، وزير الرياضة السعودي، ليرد الفراج: "آل فيصل أغلبهم يميل لتشجيع الأهلي، لكن الأمير عبد العزيز لم يعلن قط عن أي انتماء رياضي لأي فريق لذلك الأمر غير معروف".

وعندما توجه الفراج في فقرة نقطة نظام بالسؤال للمحلل التحكيمي المصري سمير عثمان، عن انتماء الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة المصري، رد الحكم الدولي السابق: "وزير الرياضة زملكاوي، لأنه كان لاعبًا سابقًا في نادي الزمالك وعمل لسنوات في القلعة البيضاء".

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وعلق الفراج: "أيضًا رئيس وزراء مصر الدكتور مصطفى مدبولي، كان لاعبًا في فريق كرة اليد بنادي الزمالك"، وأضاف ضاحكًا: "والله الزمالك فريق واصل".

ولم يضيع سمير عثمان الفرصة، حيث أوقع الفراج في نفس الفخ وسأله عن انتمائه لأي الفرق السعودية، لكن الإعلامي الشهير لم يتردد في الإجابة: "أنا معروف أن انتمائي لنادي الاتفاق".

ويبدو أن هذا الرد لم يقنع عثمان، حيث رأى أنها محاولة دبلوماسية من الإعلامي السعودي لإخفاء انتمائه الحقيقي لأحد الفرق الكبرى، وعلق: "هذا انتماءك السابق، نريد أن نعرف لأي نادٍ تنتمي حاليًا"، ليرد وليد الفراج ضاحكًا: "الإنسان لا يكون لديه انتماء لناديين على الإطلاق".