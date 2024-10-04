"كشف عن ديون النصر" .. مسلي آل معمر يتحدى بدفع مبلغ ضخم لمشجع إذا أثبت هذه التهمة عليه!

مسلي آل معمر تعرض لانتقادات عنيفة من جماهير النصر..

رد مسلي آل معمر، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي النصر السعودي، على الاتهامات الموجهة إليه، والتي تزعم تقديمه شكاوى قضائية ضد عدد من مشجعي الفريق الأول لكرة القدم، الذين انتقدوا عمله، خلال فترة توليه منصبه.

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آل معمر أعلن رحيله رسميًا عن نادي النصر، بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2023-2024؛ حيث تم تزكية إبراهيم المهيدب بدلًا منه، إلا أن الأخير قدّم استقالته بعد أسابيع قليلة؛ بسبب خلافات مع الرئيس التنفيذي الإيطالي جويدو فينجا.

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وفي هذا السياق.. نفى آل معمر عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، تقديمه شكاوى قضائية ضد أي مشجع انتقده، سواء خلال توليه رئاسة النصر، أو بعد رحيله.

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ووجّه رئيس النصر الأسبق رسالة إلى أحد مشجعي قلعة العالمي عبر منصة "إكس"؛ قائلًا: "لك 100 ألف ريال، إذا طلعت لي مشجع انتقدني، وأنا شكيته".

وعن عمله في النصر.. اعتبر مسلي آل معمر أن احتلال الفريق الأول لكرة القدم، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، في ظل الظروف المالية والإدارية التي تعرض لها النادي، أمر مقبول جدًا.

وكشف آل معمر عن أنه استلم نادي النصر؛ وهو يُعاني من ديون وصلت إلى ما يُقارب الـ400 مليون ريال، بالإضافة إلى بعض الأمور الأخرى التي رفض ذكرها.

جدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات السعودي، استحوذ على 70% من أسهم أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، مع بداية الموسم الرياضي الماضي؛ كمرحلة أولى نحو الخصخصة.