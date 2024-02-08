أخبار النصر اليوم | كريستيانو رونالدو يتصدى لـ"سخرية" مدرب الهلال .. ورد رسمي في قضية سلطان الغنام

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الخميس 8 يناير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الخميس الموافق 8 يناير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"في البلايستيشن فقط" .. تحدي ناري بين جورج جيسوس وكريستيانو رونالدو قبل لقاء الهلال والنصر

كشف تركي آل الشيخ؛ رئيس هيئة الترفيه، عن الحوار الناري الذي جمع بين المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لفريق الهلال، ومواطنه النجم كريستيانو رونالدو قائد النصر، قبل المواجهة التي ستجمع بين الفريقين (طالع التفاصيل).

فضح جيسوس أم لم يعلم بقراره؟ .. تصرف مثير من علي البليهي قبل ديربي الهلال والنصر

أثار النجم الدولي علي البليهي، قلب دفاع نادي الهلال، الجدل في الشارع الرياضي السعودي، قبل ديربي الرياض الكبير أمام النصر، مساء اليوم الخميس (طالع التفاصيل).

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مفاجأة جديدة للهلال والنصر .. "إيقاف سلمان الفرج وسلطان الغنام مخالف للقانون"

لا صوت يعلو في الشارع الرياضي السعودي حاليًا؛ إلا على التحقيقات الجارية مع سداسي المنتخب الأول لكرة القدم، على خلفية أحداث معسكر كأس أمم آسيا "قطر 2023" (طالع التفاصيل).

جورج جيسوس يتحدى النصر .. ويطالب كريستيانو رونالدو: أثبت هذا الأمر أمام الهلال!

وجّه البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، رسالة تحذير شديدة إلى النصر، قبل ديربي الرياض المرتقب (طالع التفاصيل).

لويس كاسترو يفاجئ الهلال بـ"تهنئة خاصة" .. ويحذر من خطورة سقوط النصر في الديربي الودي

قبل ديربي الرياض المرتقب.. حرص البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، على تقديم التهنئة إلى فريق الهلال ومدربه جورج جيسوس (طالع التفاصيل).

شراكة متعددة السنوات تجمع النصر السعودي وأديداس

اتفق نادي النصر السعودي، وشركة أديداس، على شراكة متعددة السنوات، لتصبح العلامة التجارية للملابس الرياضية، الشريك الرسمي للنادي ابتداءً من الموسم 2024/2025، حيث ستزود أديداس جميع الفرق والموظفين تحت مظلة النصر الواسعة، بالزي الرسمي (طالع التفاصيل).

بعد اتهام الأخضر لسلطان الغنام .. رد فعل قوي من مسؤولي النصر!

مازالت أزمة سلطان الغنام الظهير الأيمن لفريق النصر مع المنتخب السعودي مستمرة، وذلك بعد أن ودع الأخضر بطولة كأس آسيا 2023 المقامة في قطر (طالع التفاصيل).

ياسين بونو يدفع جمهور الهلال للسخرية من النصر .. المغربي يشعل الديربي مبكرًا

أشعل المغربي ياسين بونو؛ حارس مرمى الهلال السعودي، ديربي كأس موسم الرياض المرتقب أمام النصر، مبكرًا قبل ساعات من اللقاء (طالع التفاصيل).

فليتعلم لاعبو السعودية .. رحلة رجال قطر من السقوط المدوي أمام الهلال والنصر للهيمنة الآسيوية!

كتب الجيل الحالي لمنتخب قطر الأول لكرة القدم "التاريخ"؛ بالتأهل إلى نهائي كأس أمم آسيا، التي تستضيفها الدوحة على أراضيها، في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير (طالع التفاصيل).

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