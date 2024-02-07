جورج جيسوس يتحدى النصر .. ويطالب كريستيانو رونالدو: أثبت هذا الأمر أمام الهلال!

رسائل جورج جيسوس قبل ديربي الهلال والنصر..

وجّه البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، رسالة تحذير شديدة إلى النصر، قبل ديربي الرياض المرتقب.

الهلال يواجه النصر، مساء غدٍ الخميس، على ملعب "المملكة أرينا"، في آخر مباريات بطولة كأس "موسم الرياض" الودية؛ حيث يلعب الزعيم على احتمالية واحدة وهي "الفوز" للتتويج باللقب، بينما أمام العالمي فرصتين "الانتصار أو التعادل".

جيسوس أكد في المؤتمر الصحفي قبل الديربي، اليوم الأربعاء، على جاهزية الهلال التامة، للفوز على النصر والتتويج باللقب؛ قائلًا: "نحن معتادون على مثل هذه الضغوطات، ونستطيع التعامل معها جيدًا".

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وأعلن المدير الفني البرتغالي، مشاركة جميع نجوم الهلال الدوليين، في ديربي الرياض الكبير؛ وذلك بعد مشاركتهم في التدريبات الجماعية للفريق الأول، خلال اليومين الماضيين.

وعن مستوى سالم الدوسري السيئ مع منتخب السعودية.. برر جيسوس ذلك، باختلاف طريقة اللعب بين نادي الهلال والأخضر، والذي قد يؤدي إلى تذبذب أداء أي لاعب.

وأشاد جورج جيسوس كثيرًا، بالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، وبمسيرته التاريخية في عالم كرة القدم، مشددًا على أن الاحتراف في السعودية، أصبح أمرًا مهمًا للغاية، ويجب عليه هو وباقي اللاعبين أن يظهروا ذلك في الديربي.