شراكة متعددة السنوات تجمع النصر السعودي وأديداس

الشراكة تبدأ فعليًا من الموسم المقبل 2024-2025..

اتفق نادي النصر السعودي، وشركة أديداس، على شراكة متعددة السنوات، لتصبح العلامة التجارية للملابس الرياضية، الشريك الرسمي للنادي ابتداءً من الموسم 2024/2025، حيث ستزود أديداس جميع الفرق والموظفين تحت مظلة النصر الواسعة، بالزي الرسمي.

وتعكس الاتفاقية الممتدة على مدار 3 سنوات، التزام أديداس الراسخ بتعزيز التفوق في كرة القدم بالمملكة العربية السعودية، بالاشتراك مع ناد لديه طموح عميق للارتقاء بقطاع كرة القدم في البلاد.

وتمثل الشراكة دليلًا واضحًا على طموح النادي في توطيد موقعه العالمي.

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وصرح بلال فارس، المدير العام الإقليمي لأديداس: "نحن مسرورون بالإعلان عن الشراكة بين أديداس ونادي النصر، والتي تمثل كيانين ملتزمين بتشكيل مستقبل كرة القدم في المملكة العربية السعودية. بينما يبدأ نادي النصر لكرة القدم فصلًا جديدًا لفرقه الرجالية والنسائية، يشعر أديداس بالشرف بتزويدهم بتكنولوجيا الملابس الرياضية الحديثة".

وأضاف: "مع اتفاق شامل يغطي جميع الفرق والموظفين، فإننا لا نقوم بتزويد ناد لكرة القدم فحسب، حيث يؤكد وجود لاعبين دوليين، والالتزام المشترك بالتفوق، أن هذا التعاون هو عامل محفز لرفع مكانة الرياضة في المملكة وخارجها".

GOAL AR / Nassr

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لنادي النصر لكرة، جويدو فيينجا: "مع توحيد الجهود مع أديداس في هذه الشراكة المثيرة، فإن حجم وتأثير النصر، كلاهما مزين بخطوط أديداس الثلاثة الأيقونية، التي تعزز التأثير العالمي الذي يمكننا تحقيقه. هذا التعاون يشهد على طموحاتنا المشتركة وتفانينا لجعل النصر قوة في كرة القدم، ليس فقط في المملكة، ولكن على المستوى الدولي".

وتدعم هذه الشراكة الطموحات الكبرى لأديداس لتعزيز كرة القدم في المملكة العربية السعودية، إذ تأتي بعد الشراكة المهمة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) في العام الماضي، وتأسيس العديد من الشراكات مع لاعبين بارزين في المملكة.