أخبار النصر اليوم | فشل الصفقة المرتقبة في يناير، وموقف محمد سيماكان من مواجهة الاتحاد

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 4 ديسمبر 2024.
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النصر يستعيد سيماكان أمام الاتحاد
أفادت صحيفة الرياضية أن محمد سيماكان مدافع النصر بات جاهزًا تمامًا لمواجهة الاتحاد مساء الجمعة القادم في الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.
المدافع الفرنسي كان قد تعرض لكدمة في الساق خلال مواجهة ضمك يوم الجمعة الماضي أبعدته عن مباراة السد القطري في دوري أبطال آسيا النخبة مساء أمس.
الصحيفة أوضحت أن الجهاز الطبي منح اللاعب الضوء الأخضر للانضمام إلى التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء.
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