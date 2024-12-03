فشل صفقة النصر المرتقبة رسميًا .. ومختار علي يرفض عرض التجديد

مستجدات ميركاتو النصر الشتوي..

تلقى نادي النصر السعودي، خبرًا صادمًا، بتأكيدات رسمية على "فشل" إحدى صفقات الفريق الأول لكرة القدم المرتقبة، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025".

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النصر يرغب في تدعيم صفوفه، خلال الميركاتو الشتوي القادم؛ من أجل تعويض التذبذب الكبير في النتائج، خلال النصف الأول من الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ والذي شهد خسارة لقب كأس السوبر السعودي وتوديع كأس خادم الحرمين الشريفين، مع احتلال "المركز الثالث" في بطولتي دوري روشن للمحترفين والنخبة الآسيوية.

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وفي هذا السياق.. أعلن الكرواتي روميو يوزاك، المدير الرياضي لـ"صقور المستقبل"، التابع لبرنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، إيقاف صفقة انتقال متوسط الميدان الشاب عبدالملك الجابر، لاعب فريق زيلييزنيكار البوسني، إلى نادي النصر.

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وقال يوزاك في تصريحات مع صحيفة "الرياضية": "الجابر أحد أفضل اللاعبين في منتخب تحت 21 سنة حاليًا، ونحن في برنامج (صقور المستقبل) نحرص على استمراره في أوروبا، وتسهيل خطوته المقبلة".

وشدد المدير الرياضي الكرواتي على أنه بحكم منصبه؛ يهدف إلى بقاء اللاعبين في أوروبا لأطول فترة ممكنة، وعدم العودة إلى السعودية حاليًا؛ من أجل تطورهم على المستويين البدني والفني.

مصدر مقرب من عبدالملك الجابر الذي بدأ مسيرته في نادي أحد السعودي، قبل الانتقال إلى دينامو زغرب الكرواتي ثم زيلييزنيكار من خلال برنامج "الابتعاث"، قد أكد في تصريحات سابقة مع صحيفة "الرياضية"، أن صفقة انضمام اللاعب الشاب إلى النصر، لم تنهار نهائيًا؛ ليظهر يوزاك أخيرًا ويحسمها رسميًا.

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وعلى جانب آخر.. رفض مختار علي، متوسط ميدان نادي النصر، العرض المقدم من إدارة العالمي، من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في صيف عام 2025؛ حيث اشترط بعض المزايا المالية، إلى جانب الحصول على فرصة أكبر للمشاركة في المباريات؛ حسب "الرياضية" أيضًا.

جدير بالذكر أن مختار البالغ من العمر 27 سنة، انضم إلى النصر في صيف عام 2019، قادمًا من فيتيس أرنهيم الهولندي؛ حيث خرج على سبيل الإعارة لكل من الطائي في الفترة من يناير 2022 إلى يوليو 2023، ثم الفتح في الموسم الرياضي الماضي، قبل العودة للعالمي مجددًا.