أخبار النصر اليوم | سباق مع الزمن لضم ظهير بين 4 مرشحين، وكواليس استقالة المهيدب

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 2 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 2 سبتمبر 2024.

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بعد ترشيح 4 أسماء لحمل قميص العالمي..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

"انتهينا، عمره أصبح 40 عامًا"

هل يتكرر سيناريو متعب الحربي في صفقة نجم التعاون؟

رينارد أم زيدان مدربًا للنصر وسر إيقاف نواف العقيدي آسيويًا..

هل كان إبراهيم المهيدب يعرف صلاحياته قبل رئاسة النصر؟

رئيس الشباب يحسم الجدل في صفقة متعب الحربي..

صفقة محلية جديدة للزعيم

صفقة الدقائق الأخيرة

اللاعب فجر مفاجأة كبيرة

النصر في ورطة..

الوضع في النصر على صفيح ساخن