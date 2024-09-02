على طريقة الشباب .. التعاون يحسم صراع النصر والأهلي حول صفقة عون السلولي!

هل يتكرر سيناريو متعب الحربي في صفقة نجم التعاون؟

قررت إدارة نادي التعاون، الرد على استفسار إدارتي شركتي النصر والأهلي، بشأن التعاقد مع المدافع عون السلولي، قبل ساعات من غلق باب الميركاتو الصيفي، لأندية دوري روشن السعودي، مساء اليوم (الإثنين).

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن إدارة التعاون أبلغت نظيرتها في النصر، بأنها ستبيع عقد عون السلولي، الذي يستمر حتى صيف 2027، للعرض الأعلى، فيما ردت على الأهلي، بمبلغ مالي لم يكشف عن هويته، إضافة إلى عدد من اللاعبين.

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وسار التعاون على طريقة الشباب، الذي أعلن رئيسه محمد المنجم، عن السر وراء تحويل وجهة الظهير الأيسر متعب الحربي، إلى الهلال، بأنه من مصلحة النادي، أن يتم بيع اللاعب للعرض الأعلى، فيما أفاد تقارير بأن صفقة الحربي كلّفت الهلال مبلغ 123 مليون ريال، فضلًا عن إعارة مصعب الجوير إلى شيخ الأندية.

ويتواجد عون السلولي في معسكر المنتخب السعودي الأول، المقام في مدينة جدة، استعدادًا لملاقاة إندونيسيا، يوم الخميس المُقبل، ضمن الجولة الأولى من المرحلة الثالثة، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويلعب عون السلولي في صفوف التعاون، منذ قدومه من الاتحاد في أغسطس 2021، فيما خاض اللاعب 62 مباراة رسمية مع سكري القصيم، ليصبح عنصرًا أساسيًا في صفوف الفريق، فيما تم استدعاؤه ليحجز مقعدًا أساسيًا في قائمة المنتخب الوطني، تحت قيادة الإيطالي روبرتو مانشيني، حيث شارك في بطولة كأس آسيا الماضية في قطر.