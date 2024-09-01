3 منهم انضموا لأنديتهم هذا الصيف .. النصر يُسابق الزمن لضم ظهير أيسر من 4 مرشحين

صفقة الدقائق الأخيرة

يُسابق نادي النصر الزمن للتعاقد مع ظهير أيسر سعودي قبل غلق سوق الانتقالات الصيفي الجاري منتصف ليل غدٍ الإثنين، وقد انحسرت الخيارات في 4 أسماء حسبما أفادت صحيفة الرياضية السعودية.

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النصر كان قاب قوسين أو أدنى من ضم متعب الحربي لاعب الشباب لكن تدخل الهلال وتحديدًا داعمه الأكبر، الأمير الوليد بن طلال، في اللحظات الأخيرة غير لون الصفقة من الأصفر إلى الأزرق، ليجد الأول نفسه في حاجة ماسة لضم لاعب بديل قبل ساعات قليلة من غلق سوق الانتقالات.

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الرياضية أوضحت أن النصر يُحاول حاليًا الحصول على توقيع واحد من 4 أسماء، هي زكريا هوساوي لاعب الرائد الذي انتقل له هذا الصيف من الاتحاد، وإسلام هوساوي المنضم حديثًا لنيوم ومعاذ فقيهي المنضم للاتحاد قادمًا من الهلال قبل نحو الشهر، والاسم الأخير هو لاعب الرياض عبد الإله الخيبري.

النصر كان قد أعار مدافعه عبد الإله العمري للاتحاد لموسم واحد، وقد ضم هذا الصيف سالم النجدي وبينتو وويسلي ومحمد سيماكان.

يُشار إلى أن الفريق بدأ الموسم بخسارة نهائي كأس السوبر السعودي أمام الهلال 4-1 ثم التعادل مع الرائد 1-1 في افتتاح الموسم الجديد من دوري روشن، ومن ثم التقط أنفاسه بالفوز على الفيحاء 4-1.