بعد تحويل وجهة متعب الحربي إلى الهلال .. رئيس الشباب يعلق على بيان النصر و"يحرج" إعلاميًا!

رئيس الشباب يحسم الجدل في صفقة متعب الحربي..

قرر محمد المنجم، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، الكشف عن رأيه إزاء كواليس تحويل وجهة متعب الحربي، الظهير الأيسر للفريق، إلى الهلال، بعدما كان على أعتاب الانتقال إلى نادي النصر، خلال الساعات الماضية.

وأعلن الهلال عن تعاقده رسميًا مع متعب الحربي لمدة 5 مواسم، فيما كشف رئيس النادي فهد بن نافل، عن دور الأمير الوليد بن طلال في حسم الصفقة خلال ساعات مبكرة من صباح الأحد، فيما علق النصر ببيان رسمي، أكد فيه أن الإدارة حصلت على وعد من قِبل نظيرتها في الشباب، بانتقال الحربي إلى قلعة الأصفر، وقام اللاعب بالتوقيع على العقود، قبل أن يفاجأوا بتراجع الشباب عن التزاماته، ورفع قيمة عقد انتقال اللاعب إلى أرقام مبالغ فيها، ما أدى إلى فشل الصفقة.

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وقال المنجم، عبر برنامج "برا 18"، إن مجلس إدارة الشباب يهدف إلى مصلحة النادي في النهاية، ومن غير المنطقي أن يختار النادي العرض الأقل بيع عقد لاعبه، مضيفًا "المسألة لا تعدو كونها مفاوضات عادية، وبيان النصر يؤكد أن سبب انهيار الصفقة هو سوء إداري لإدارة النصر. الهلال قدم عرضًا أفضل من النصر، ومن المنطقي أن يذهب اللاعب للعرض الأفضل".

وفي هذا السياق، رفض رئيس الشباب التعليق على تصريح للإعلامي تركي السهلي، والذي قال فيه إن المنجم هو من اتصل وطلب من النصراويين الدخول في مفاوضات متعب الحربي، وتساءل بشأن ما إذا كان الهدف هو رفع السعر، فليرفعه مع الهلال ولا يأخذ النصر كبيدق.

وقال المنجم "مع احترامي، ولكني لن أرد على حديث تركي السهلي، لأنه حديث خارج من إعلامي، وليس مسؤولًا في النصر، وصفقة متعب الحربي هي الأعلى في تاريخ الرياضة السعودية، وهذا إنجاز، ولا تعنيني وجهة نظر السهلي إن ما كانت في إطار قانوني، أحترمها ولكن كثيرًا منها لا أتفق معه، بالتأكيد فاوضنا الناديين، وكانت المفاوضات بشكل رسمي، وهذ دوري كرئيس الشباب، ومن المفترض من إدارة أي نادٍ هو تحقيق مصالح النادي، وخزينة الشباب انتعشت ولدينا صفقات نريد إنهاءها".