"هذا ما دار في حديث الصلاحيات ونتمنى عودة الرمز" .. رائد إسماعيل يكشف كواليس استقالة المهيدب من رئاسة النصر!

هل كان إبراهيم المهيدب يعرف صلاحياته قبل رئاسة النصر؟

كشف رائد إسماعيل، المدير التنفيذي بنادي النصر، عن كواليس استقالة إبراهيم المهيدب، من رئاسة المؤسسة غير الربحية، وما دار بشأن ملف الصلاحيات الإدارية، كما أعرب عن أمله بعودة الرمز النصراوي، الأمير خالد بن فهد، إلى المشهد.

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وذكر المهيدب، في رسالة عبر منصة (إكس)، بأنه من مصلحة الكيان النصراوي أن يدار النادي من جهة واحدة، وتكون المسؤولية عليها أمام الجميع، ووجود إدارتين للنادي قد يعطل دفة النجاح، ولذلك تقدم باستقالته، فيما أفادت تقارير إعلامية بأن المهيدب اشترط الحصول على كافة الصلاحيات الإدارة، فيما يتعلق بملف كرة القدم والتعاقدات، حيث كان يطمح لإقالة المدير الفني لويس كاسترو، وجلب 3 صفقات عالمية جديدة.

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وفي هذا السياق، قال رائد إسماعيل، عبر برنامج "كورة"، إن أمور الصلاحيات تعود إلى الحوكمة والشفافية، والإدارة التنفيذية جلست مع إبراهيم المهيدب، قبل ترشحه لرئاسة النصر، وعرف آلية الحوكمة، وسير العمل، إلا أن خطأ الإدارة التنفيذية أنها لم تكن تتواصل مع الجمهور، مؤكدًا أن المهيدب كان يدرك الصلاحيات قبل الترشح، والإدارة التنفيذية وافقت على طلباته بنسبة 90%، ولم يتغير أي شيء من التزامات الإدارة التي عاهدته عليها، فضلًا عن اجتماعات الإدارة التي كان يتم أخذ القرارات فيها بالإجماع.

وأضاف إسماعيل "استمتعت بالعمل مع إبراهيم، وآخر نقاش بيني وبينه، كان من المعضلات (أين الدعم ومصادر الدخل؟)، وكنا نشتغل على ميزانيتنا ونعرف أن هذا هو المتاح لنا، والدخل الموجود لا يكفي للتغييرات التي كان يطالبنا بتسويتها، وهو قال إنه مستعد لتقديم دعم أكبر على أن يحصل على صلاحيات إدارية أكبر، فأبلغته بأن يعرض هذا الأمر في اجتماع مع فريق العمل، وحاولت التواصل معه بعد ذلك، فلم يرد، واكتفى بإرسال رسالة لي بأنه يرغب في الاستقالة، فطلبت منه أن يقدم وجهة نظره في الاجتماع، ولم أحضره حينها، ولكن تم إبلاغه بأنه لا يمكن منحه الصلاحيات بنسبة 100%".

ونوه مسؤول النصر بأن الباب مفتوح لإبراهيم المهيدب وأي أحد من أجل خدمة الكيان، ولكن هذا الأمر يعتمد على الشركة غير الربحية ووزارة الرياضة، مضيفًا بأنه يرحب بالعمل معه مجددًا.

وحول انسحاب الأمير خالد بن فهد من المشهد، قال إسماعيل "حاولنا قدر المستطاع أن نثنيه عن قراره، ولا أحد يبغي رحيل أي من الداعمين، وبالأخص الأمير خالد، وسموه رأى أنه الوقت المناسب للرحيل، إن شاء الله يعود، بالتأكيد نتمنى عودته، فالنصر يحتاج للنصراويين والداعمين، وكل خطوة تفيد النادي والكيان والفريق الأول".