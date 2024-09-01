كشف عن سره الكبير .. عبد الإله العمري يصدم جمهور النصر بعد انتقاله رسميًا للاتحاد

اللاعب فجر مفاجأة كبيرة

أعلن الاتحاد رسميًا ضم عبد الإله العمري مدافع النصر بالإعارة لموسم واحد، وقد فجر اللاعب مفاجأة كبيرة موجهًا صدمة هائلة لجمهور ناديه السابق.

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العمري كان قد جدد عقده مع النصر في ديسمبر الماضي حتى صيف 2028، وهو ما يعني عودته لصفوف الفريق مع نهاية الموسم الجاري، لكنه رغم ذلك صدم جمهوره بالكشف عن أحد أسراره الكبرى وهو أنه من مشجعي الاتحاد منذ كان طفلًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الإعلامي علاء سعيد نشر مقطع فيديو ظهر خلاله العمري وهو يُعلق على صورة له في ملعب الجوهرة المشعة، وقد تحدث مؤكدًا أنه أحد عشاق العميد وكاشفًا النقاب عن أنه تدرب في النادي لمدة شهر تقريبًا.

إذ قال "تلك الصورة من مدرجات ملعب الجوهرة خلال مباراة الاتحاد والفتح عام 2015، تدربت في الاتحاد لمدة شهر تقريبًا في نهاية 2014 لكن لم يكتب لي النجاح آنذاك".

جمهور النصر استقبل تلك التصريحات بغرابة شديدة خاصة أن اللاعب كان ضمن الفئات السنية وصعد للفريق الأول عام 2017، بجانب أنه سيعود لتمثيل الأصفر الموسم القادم.