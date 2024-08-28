أخبار النصر اليوم | رونالدو يتخلى عن كاسترو ويُرشح مدربًا جديدًا، ورسالة ماني الحاسمة للجدل

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 28 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 28 أغسطس 2024.

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نجم النصر سابقًا يعود إلى دوري المحترفين

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السنغالي أثار الجدل طوال الفترة الماضية، لكنه أتى بالخبر اليقين أخيرًا..

البرتغالي يتحدث في أغرب مؤتمر صحفي من الممكن أن يحضره!

الفوز برباعية لا يعني نهاية المشكلات يا كاسترو!

تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....

ماذا قدم صاروخ ماديرا في ليلة هزيمة الفيحاء 4-1؟

تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...

تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..

تعرف على جدول مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة...

تعرف على موعد مباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2024، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته

ماذا قال فينيسيوس جونيور؟!..

صفقة تاريخية قام بها النصر عندما تعاقد كريستيانو رونالدو، فكم عدد أهداف رونالدو مع العالمي دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا وجميع البطولات؟

طبقاً لمؤسسة إحصائيات كرة القدم، يقودكم جول في هذا التقرير لمعرفة أبرز 10 هدافين في تاريخ كرة القدم ومن بينهم ميسي ورونالدو، فمن هم البقية؟

تطورات مفاجئة في نادي النصر..

"مسؤولون من السعودية تواصلوا مع ريال مدريد بالفعل"