تخلى عن لويس كاسترو! .. كريستيانو رونالدو يقدم مرشحًا مفاجئًا لقيادة النصر

تطورات مفاجئة في نادي النصر..

منذ نهاية الموسم الرياضي الماضي 2023-2024، ومستقبل المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو "غامضًا"، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

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وفي أكثر من مرة.. قيل إن الإدارة النصراوية قررت "إقالة" كاسترو من منصبه؛ إلا أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، يقف حائلًا دون تحقيق ذلك.

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ويرتبط رونالدو بـ"علاقة قوية" مع المدير الفني البرتغالي؛ بل أن بعض التقارير كشفت عن أن اللاعب هو من جلبه إلى النصر من الأساس، في صيف عام 2023.

وعلى الرغم من كل ذلك.. فجّر الإعلامي الرياضي إدواردو إندا، مفاجأة من العيار الثقيل؛ تؤكد على رفع الأسطورة البرتغالية "حمايته المزعومة" للويس كاسترو.

إندا كشف في تصريحات مع برنامج "إل شيرينجيتو"، عن طلب من كريستيانو رونالدو إلى مسؤولي نادي النصر، بالتعاقد مع المدير الفني الفرنسي الأسطورة زين الدين زيدان.

وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن رونالدو يريد أن يجمع "شمله" مع زيدان مجددًا، بعد أن عملا معًا في صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد، في الفترة من يناير 2016 إلى صيف 2018.

ووصف إدواردو إندا، زيدان بـ"ثاني" أفضل مدرب في تاريخ دوري أبطال أوروبا، مع الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني الأسبق للعملاق الكتالوني برشلونة والحالي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم زيدان، بالتدريب في المملكة العربية السعودية؛ حيث طلبه المهاجم الفرنسي كريم بنزيما "معه"، في صفوف عملاق جدة الاتحاد.

جدير بالذكر أن زيدان البالغ من العمر 52 سنة، لا يدرب أي فريق منذ الرحيل عن ريال مدريد - في ولايته الثانية -، صيف عام 2021؛ حيث رفض العديد من العروض منذ ذلك الوقت وحتى الآن.